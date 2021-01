Albert Roux: Der Star-Koch ist tot!

Der Schmerz sitzt bei seinen Angehörigen tief. "Er war ein Mentor für so viele Menschen in der Hotellerie und eine echte Inspiration für angehende Köche, einschließlich mir", schreibt sein Sohn in dem emotionalen Statement. Die Familie bitte darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Wir wünschen ihnen trotzdem viel Kraft in dieser schweren Zeit!

2020 sind einige prominente Persönlichkeiten von uns gegangen. Welche Stars letztes Jahr gestorben sind, erfahrt ihr im Video: