Alessandra Meyer-Wölden: Jetzt ist das Liebescomeback offiziell!

Vergangenen Samstag feierte Thomas Gottschalk (75) seinen 75. Geburtstag in der Sansibar auf Sylt. Neben Oliver Pocher (47), der den Abend moderierte, stand natürlich auch seine Ex Alessandra Meyer-Wölden auf der Gästeliste, da sie den Moderator und Entertainer bereits seit ihrer Kindheit kennt. Doch sie kam nicht allein: An ihrer Seite ist Alex!