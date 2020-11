Alessandra Meyer-Wölden: Liebes-Aus!

Ausgerechnet in der Sendung von ihrem Ex Oliver Pocher lässt die 37-Jährige die Bombe platzen. Bei "Pocher - Gefährlich ehrlich" erklärt sie überraschend, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat. "Es ist tatsächlich so, dass ich mich in dieser Wahl einvernehmlich getrennt habe und, dass ich wieder Single bin", verrät sie.

Mittlerweile soll sie mit ihren Kindern sogar in New York leben.