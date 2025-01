Alessia Herren & Sam Dylan: Tessa Bergmeier weiß, warum es krachen wird!

2023 nahm Tessa Bergmeier (35) am Dschungelcamp teil. Und das Abenteuer hat ihr so einiges abverlangt! Was für sie damals am Schlimmsten war? "Im Dschungelcamp gibt es wirklich wenig zu essen, nur eine kleine Hand Reis und Bohnen pro Person. Für mich war es wirklich schwierig mit dem Hunger umzugehen! Ich bin jeden Abend in die Kamerakabine gegangen und habe um Essen gebettelt! Ich hatte richtige Lust auf Chips! Ich hatte gar keine Kraft mehr hochzulaufen, habe es aber jeden Abend versucht um eine Tüte oder wenigstens Handvoll Chips gefleht", so das Model exklusiv gegenüber "InTouch Online". Gebracht hat es nix.

Aber Tessa weiß, auch für die Kandidaten der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp könnte das eine echte Herausforderung werden. Und sie ergänzt: "Was auch schlimm ist: Wenn keine Gruppendynamiken entstehen und jemand gemobbt wird. Das wünsche ich niemandem!"

Knallen wird es aller Wahrscheinlichkeit nach trotzdem, wenn zwölf ganz verschieden Menschen auf einen Haufen kommen...