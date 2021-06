Alex Harvill: Motorrad-Star stirbt bei Weltrekordversuch

Der 28-Jährige war für seine waghalsigen Stunts bekannt. Er wollte den weitesten Sprung Motorradsprung brechen - stolze 106 Meter hätte er mit seinem Bike dafür durch die Luft fliegen müssen. Doch genau das ging in der Vorbereitung schief. Alex Harvill stürzte so schwer, dass er danach direkt in die Klinik musste. Der Sprung war nicht weit genug - er landete auf einem Hügel und wurde mehrere Meter über seiner Maschine geschleudert. Das Grant County Sheriff's Office bestätigte kurz danach den Tod des US-Amerikaners. Demnach starb er an seinen schweren Verletzungen.