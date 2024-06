Alexander Bommes: Bringt er jetzt seine Gesundheit in Gefahr?

Die Krankheit: Eine "Reihe von Infekten" sei schuld an der Zwangspause gewesen, erklärt Bommes nebulös. Nun geht es ihm wieder gut, aber ob so viel Stress förderlich für seinen Gesundheitszustand ist? Immerhin musste das TV-Gesicht schon einmal ein Fußballevent absagen: die WM in Katar. Auch bei der Handball-EM fehlte er am Moderationspult. Und das, wo er doch selber Handballprofi war.