Alexander Mazza exklusiv: True Crime & Comeback bei "Brisant" – das sind seine Pläne!

Für den charismatischen Moderator steht nun erstmal härtere Kost auf dem Programm. Im neuen TLC-Format "People Magazine: Investigativ" führt er als Host durch mehrere Episoden der spannenden Doku-Serie auf discovery+, die ab dem 10. August auf der Streaming-Plattform verfügbar ist. Ab dem 17. August dürfen sich Zuschauer auch auf TLC über spektakuläre Kriminalfälle und dramatische Geschichten freuen.

Auch Moderator Alexander Mazza ist fasziniert von dem neuen True-Crime-Format, wie er uns exklusiv verrät. Ihn begeistert am meisten, "dass die Fälle authentisch sind, nicht reißerisch erzählt werden und die Inhalte hochwertig umgesetzt werden. Durch die echten Reporter und Journalisten des 'People Magazine', die an den jeweiligen Fällen beteiligt waren, bekommt die Sendung eine sehr persönliche Note. Auch Familienmitglieder und Zeitzeugen kommen zu Wort." Als Host wird auch er eine wichtige Rolle in der Nacherzählung der Fälle spielen: "Als Moderator kann ich das Ganze mit aktuellen Zusatzinformationen zum Fall abrunden", betont Alexander Mazza.

Für den 51-Jährigen eine ganz neue Erfahrung. Wie weit seine Begeisterung für True Crime zurückgeht, erzählt er InTouch Online ebenfalls: "Das Genre ist mir natürlich nicht neu. Wenn man so will, bin ich ja mit der Mutter von True Crime aufgewachsen. Wir haben damals oft 'Aktenzeichen XY – ungelöst' geschaut." Wie dies sein privates Handeln beeinflusst hat, berichtet er weiter: "Schon damals wurde man durch diese Sendung dazu animiert, aufmerksamer wahrzunehmen, was in seiner Umgebung passiert. Eben genauer hinzuschauen. Handlungen und Geschehnisse mehr zu hinterfragen und wenn nötig, auch Hinweise zu geben. Heute höre ich vermehrt in True-Crime-Podcasts rein. 'Zeit Verbrechen' oder 'Verbrechen von Nebenan' finde ich gut", gibt der Moderator zu.