Alexandra Fröhlich: Bestseller-Autorin tot aufgefunden – Die Polizei ermittelt wegen Mordes

In der Nacht zum Dienstag fiel gegen 1.30 Uhr ein Schuss in Hamburg-Moorfleet – direkt am Holzhafenufer, wo Alexandra Fröhlich auf ihrem geliebten Hausboot lebte. Doch erst rund vier Stunden später, gegen 5.20 Uhr, alarmierte einer ihrer drei Söhne die Polizei. Als die Einsatzkräfte und ein Notarzt eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der 58-jährigen Erfolgsautorin feststellen.