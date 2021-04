Alfons Schuhbeck: Abnehm-Hammer! Der TV-Koch wiegt 25 Kilo weniger

"Ich bin in der Jugend des Alters – da muss man halt a bisserl was tun", erzählt der 71-Jährige jetzt gegenüber "TZ". Wie er es geschafft hat, den Kilos den Kampf anzusagen? "Ich hab’ das weiße Mehl um 80 Prozent reduziert – also weniger Brot und Nudeln – dafür den Gemüseanteil nach oben gefahren." In seiner Diät hat sich Alfons jedoch nichts komplett verboten. "Trotzdem habe ich bei einem schönen Anlass noch einen Wein und ein Bier getrunken. Weil Dauer-Verzicht ist nicht nachhaltig und macht koa Freud."