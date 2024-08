Alfons Schuhbeck: Ärger im Knast! Er verliert alle Privilegien

Keine Frage: Die Zeit in der JVA Rothenfeld dürfte für Alfons Schuhbeck (75) kein Zuckerschlecken sein. Dort sitzt der Star-Koch aktuell wegen Steuerhinterziehung. Bisher hat er im Knast einige Privilegien genießen können, die Berichten zufolge nun aber komplett weggefallen sind. Zur Erinnerung: Schuhbeck hatte zwei Tage im Monat Freigang und durfte kürzlich sogar zwei Nächte in seiner Wohnung verbringen. Damit ist jetzt jedoch Schluss! Weil ihm eine weitere Strafe in Zusammenhang mit Corona-Hilfen droht, bei der auch seine Haftstrafe verlängert werden kann, darf der Unternehmer das Gefängnis vorerst nicht mehr verlassen ...