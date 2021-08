Alfons Schuhbeck: Skandal um den Star-Koch! Insider enthüllt sein wahres Gesicht

Er habe sich wie in einer Sekte gefühlt: Rund 30 Jahre nach seiner Lehre bei Alfons Schuhbeck bricht Starkoch Thomas Sixt sein Schweigen. Die späte Enthüllung könnte den durch die überraschende Insolvenz seiner Betriebe ohnehin angeknacksten Ruf des Münchner Promi-Lieblings endgültig zerstören.

Denn der junge Sixt ging einst beim großen Schuhbeck durch die Hölle: Mit 17 Jahren begann er seine Ausbildung bei dem damals bereits legendären Koch – und lernte den nach außen hin so jovialen Sympathieträger als echten Tyrannen kennen. "Köche und Lehrlinge wurden mitunter als 'blöde Idioten und Arschlöcher, die nicht kochen können' beschimpft", erinnert sich Sixt im Interview mit dem Magazin "Stern". "Es wurde schnell persönlich. Wer kein dickes Fell hatte, zerbrach daran. Es gab auch Kollegen, die nach dem ersten Jahr Tabletten schmissen. So etwas ist mir in keiner anderen Küche noch mal begegnet."

Der Druck sei "von oben nach unten" weitergegeben worden. "Mobbing und Ausbeutung waren an der Tagesordnung." So mussten die Lehrlinge beispielsweise an einem Sonntag nach 22 Uhr Pilze putzen, während der Rest der Belegschaft längst Feierabend hatte. Da grenzt es fast an ein Wunder, dass Sixt nicht die Lust verlor, doch er blieb eisern am Ball. "Natürlich hat mir meine Ausbildung bei Alfons Schuhbeck Türen geöffnet", räumt er ein. "Aber er ist halt nicht nur der Strahlemann, der als Küchenverführer von Prominenten, Gästen und Medien geschätzt wird."

Das harte Urteil erwischt Schuhbeck in noch härteren Zeiten: Er hat nicht nur die Insolvenz am Hals, sondern auch die Steuerfahndung. Bislang konnte er in Krisensituationen immer auf sein gutes Image setzen. Doch das dürfte nach den Aussagen seines Kollegen Sixt nun ebenfalls bröckeln...