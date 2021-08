Florian Silbereisen: Midlife-Crisis? Ehrliche Worte an seinem 40. Geburtstag

Florian hat große Pläne

"Ich habe da einen ganz normalen Casting-Tag bei DSDS in Bayern und ziehe den auch durch", erzähl Flori gegenüber "Bild". Nach den Dreharbeiten geht es dann zum Essen mit seinem Team. Auf eine Mega-Party muss er zum Glück nicht verzichten! "Ich feiere dann am 14. August mit einer großen Strandparty in der ARD nach", schwärmt er. Ob Ex-Freundin Helene Fischer auch dabei sein wird, wisse er bisher aber noch nicht.

Und wie fühlt Florian sich mit 40 Jahren? Ob bei ihm jetzt wohl eine Midlife-Crisis einsetzt? "Ganz sicher nicht! Der 40. ist für mich genauso ein Geburtstag wie der 39. oder der 30. Ich fühle mich gut, auch wenn ich langsam meine ersten grauen Haare bekomme", gesteht er.

