Alfons Schuhbeck: Weihnachten hinter Gittern! Das gibt es als Fest-Menü für ihn

Der Grund? Seit August vergangenen Jahres sitzt der 75-Jährige in Haft. Angefangen hatte alles einer stolzen Summe von 2,3 Millionen Euro. So viel hatte Schuhbeck insgesamt an Steuern hinterzogen. Das Oberlandesgericht München verurteilte den Gastronom zu drei Jahren und zwei Monaten, von denen er die ersten Monate in der JVA Landsberg verbrachte. Doch damit nicht genug! Der Koch hat womöglich noch viel mehr Dreck am Stecken, denn 2025 warten weitere Anklagen auf ihn: So soll er auch der Insolvenzverschleppung, des Coronahilfen-Betrugs und des Vorenthaltens von Arbeitslöhnen in 479 Fällen schuldig sein.