Alfred Biolek: Die TV-Legende ist tot

Trauriger Abschied von Alfred

Was viele Fans bisher nicht wussten: Nach seinem Abitur studierte Biolek Jura und wurde vom ZDF zunächst als Justitiar in der Rechtsabteilung eingestellt. Doch sein Herz schlug fürs Fernsehen, also wollte er selbst vor der Kamera stehen.

Alfred Biolek gehörte viele Jahre lang zur deutschen Fernsehlandschaft. Seine TV-Karriere begann Ende der 70er Jahre. Mit seiner Sendung "Am laufenden Band" gelang ihm zusammen mit Rudi Carell der berufliche Durchbruch. Doch er wollte noch höher hinaus! Im Laufe seiner Karriere war er in zahlreichen Sendungen zu sehen, darunter auch die Talkshow "Kölner Treff", "Bio's Bahnhof", "Bei Bio", "Mensch Meier" und "Boulevard Bio". Vielen Fans wird aber auch seine Kochsendung "alfredissimo!" in Erinnerung bleiben, in der prominente Gäste ihre Lieblingsgerichte vorstellten und sich mit dem Moderator unterhielten.