Alica Schmidt: Sie verkündet das traurige Aus!

In dieser Saison wagte Alica Schmidt erstmals den Schritt auf die 800-Meter-Distanz. Zuvor war sie auf 400 Meter spezialisiert und insbesondere in der Staffel bei internationalen Meisterschaften erfolgreich. Doch ihre Leistungen über die neue Strecke reichten nicht aus, um ein Ticket für die WM in Tokio (13. bis 21. September) zu lösen. Mit ihrer Saisonbestzeit von 2:03,21 Minuten verpasste sie die deutsche Norm gleich um mehrere Sekunden.