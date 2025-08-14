Alica Schmidt: Sie verkündet das traurige Aus!
Deutschlands bekannteste Leichtathletin Alica Schmidt hat völlig unerwartet ihr Aus verkündet. Auf Instagram erklärte die Sportlerin, warum sie diesen schweren Entschluss fassen musste.
Alica Schmidt muss sich vorerst geschlagen geben.
© IMAGO / Sports Press Photo
Alica Schmidt (26) gehört zu den beliebtesten Gesichtern der deutschen Leichtathletik – nicht nur wegen ihrer sportlichen Leistungen, sondern auch wegen ihrer 5,5 Millionen Instagram-Fans. Umso überraschender kommt ihre jüngste Nachricht: Die 26-Jährige zieht die Reißleine und beendet ihre Saison vorzeitig.
Corona-Folgen bremsen die Ausnahmeathletin aus
Eigentlich wollte Alica Schmidt noch bis Ende August auf der Bahn stehen. Doch die Nachwirkungen einer Corona-Infektion machen ihr einen Strich durch die Rechnung. Schon bei den Deutschen Meisterschaften musste sie im Halbfinale über 800 Meter aufgeben – ein bitterer Rückschlag.
"Ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden, meine Saison frühzeitiger als geplant zu beenden", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Der Grund sei klar: Sie sei "nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen" und weitere Wettkämpfe hätten "einfach keinen Sinn gemacht".
"Super, super ärgerlich"
Vor ihren Fans zeigt sich die Leichtathletin gewohnt ehrlich. Sie wäre "super, super gerne noch bis Ende August gelaufen", doch gesundheitlich sei das unmöglich. Besonders frustrierend: Auch Monate nach der Infektion, habe sie "leider immer noch nicht ganz wieder zu [ihrer] körperlichen hundertprozentigen Gesundheit zurückgefunden".
Die Situation habe sie mental stark belastet, denn ohne einen echten Saisonabschluss sei es "ein bisschen schwierig" gewesen, einen Haken an das Jahr zu setzen.
Sie fokussiert sich jetzt auf ihre Gesundheit
Um Klarheit zu bekommen, lässt sich Schmidt nun ärztlich durchchecken. Sie will sicherstellen, dass sie "nach der Corona-Infektion einfach nichts verschleppt" hat. Mit einer konsequenten Pause hofft sie, dass "alles hoffentlich bald wieder auf einem guten, normalen Stand" ist.
Für die kommenden zwei Wochen plant die Athletin einen Urlaub, um endlich den Kopf frei zu bekommen und neue Energie zu tanken.
Von 400 auf 800 Meter – ein schwieriger Umstieg
In dieser Saison wagte Alica Schmidt erstmals den Schritt auf die 800-Meter-Distanz. Zuvor war sie auf 400 Meter spezialisiert und insbesondere in der Staffel bei internationalen Meisterschaften erfolgreich. Doch ihre Leistungen über die neue Strecke reichten nicht aus, um ein Ticket für die WM in Tokio (13. bis 21. September) zu lösen. Mit ihrer Saisonbestzeit von 2:03,21 Minuten verpasste sie die deutsche Norm gleich um mehrere Sekunden.
Umso mehr will sie jetzt ihre volle Konzentration auf ihre Gesundheit lenken und gestärkt in die kommende Saison zurückkehren.