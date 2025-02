Alice Hirson: "Dallas"-Star stirbt mit 95

Alice Hirson war in knapp 80 Filmen und Serien zu sehen und wurde auch als Synchronsprecherin engagiert. Ihre Karriere begann sie nach der "American Academy of Dramatic Arts" allerdings am Theater. Dort debütierte sie 1964 am Broadway in dem Stück "Traveller Without Luggage".

Eine ihrer wichtigsten Rollen war die in der Serie "Ellen". Dort spielte sie von 1994 bis 1998 die Rolle der Lois Morgan, also der Mutter von Hauptdarstellerin Morgan (gespielt von Ellen DeGeneres).

Überhaupt war sie ein gern gesehenes Gesicht in verschiedenen Serien. So konnte sie auch Rollen in "Emergency Room", "New York Cops", "Für alle Fälle Amy", "Eine himmlische Familie" oder in "Cold Case" ergattern. Sogar in der beliebten Serie "Full House" war sie in einigen Episoden zu sehen.