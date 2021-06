Alicia King: Unfall-Drama! Sorge um "Goodbye Deutschland"-Star

Das war wohl keine gute Idee. "Das Resultat war: Leiter weggerutscht, Absturz, Kniescheibe gebrochen, Operation nötig", so Alicia Kling. Sofort kam sie in eine Notaufnahme - am kommenden Freitag wird sie operiert und danach geht es in die Reha. Dennoch sehen die beiden Frauen das mit Humor. "So schnell kann’s passieren. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass Alicia wieder flott auf die Beine kommt", heißt es dazu in einem Statement bei Instagram.

