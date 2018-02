In aller Freundschaft: Bernhard Bettermann enthüllt traurige Vergangenheit

Heute wird TV-Star Bernhard Bettermann (53) von seinem Papa Dieter sogar manchmal zu Veranstaltungen begleitet. Doch ihr Verhältnis war nicht immer so gut...

Dieses Geständnis lässt wirklich aufhorchen: Bernhard Bettermann verriet jetzt in einer Talkshow, dass er in seiner Kindheit nicht immer nur schöne Zeiten hatte! Ab und zu ist der Schauspieler in der Nähe seines Papas noch immer angespannt.

Schläge in der Kindheit: Der TV-Arzt verrät traurige Details

„Wenn mein Vater sich heute am Tisch schnell bewegt, dann zucke ich.“ Das seien die Nachwehen von so mancher Auseinandersetzung. Aber, betont Betterman, Vater Dieter soll nicht oft geschlagen haben – doch auch die wenigen Male haben sich tief bei ihm eingebrannt. Trotz allem spricht Bettermann von einem „wunderbaren Vater“, mit dem er heute ein gutes Verhältnis pflegt.

Wichtig: Bei seinen Söhnen Tim (25) und Luca (21) hat der TV-Star andere Erziehungsmethoden angewandt...