"In aller Freundschaft": Darum wird die ARD-Serie gestrichen!

Die Fans von "In aller Freundschaft" freuen sich immer dienstags auf eine neue Folge aus der Sachsenklinik. Doch heute wird die Episode ausfallen!

In der letzten Folge erlitt Fritz nach einem Sturz eine schwere Verletzung an der Wirbelsäule. Bastian konnte außerdem einen Musikproduzenten von sich überzeugen – es könnte bei IaF also kaum spannender sein.

Dennoch verzichtet der Sender auf eine brandneue Folge von " " am heutigen Dienstag. Grund dafür ist ein Fußballspiel: Die überträgt die "Nations League"-Partie zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Frankreich. Das Spiel könnte sogar über die Zukunft von Bundetsrainer Joachim Löw entscheiden.

"In aller Freundschaft" entfällt wegen Fußball

Anstoß ist um 20:45 Uhr – also dann, wenn eigentlich „In aller Freundschaft“ laufen würde. Die Serie wird deshalb am heutigen Dienstag gestrichen.

Vorfreude ist aber bekanntlich die schönste Freude – die neue Episode "Ein verrückter Tag" läuft am 23. Oktober um 20:15 Uhr im Ersten. Es handelt sich dabei sogar um eine besondere Folge, denn 20 Fans durften in der Episode mitspielen.