Reddit this

"In aller Freundschaft"-Star Ursula Karusseit ist tot!

Ursula Karusseit war ein echtes Urgestein in der Sachsenklinik. Seit der ersten " "-Folge war sie als taffe Chefin der Krankenhaus-Cafeteria Charlotte Gauss dabei. Jetzt ist sie tot.

Das war die Todesursache

"Schweren Herzens müssen wir leider mitteilen, dass Frau Ursula Karusseit heute Morgen im Alter von 79 Jahren in Buch (Berlin) an einem Herzleiden verstorben ist! Unsere Gedanken sind bei der Familie. Sie war eine der besten Schauspielerinnen Deutschlands und menschlich großartig!", teilte ihre Agentur FilmArtists mit. Und weiter: "Liebste Uschi, wir danken Dir, dass wir ein Stück deines wundervollen Lebensweges gemeinsam gehen durften."

Ursula Karusseit begann ihre Karriere an der Berliner Volksbühne. Ihre erste Filmrolle spielte sie 1963 im Fernsehfilm "Was ihr wollt". Den meisten Zuschauern ist sie jedoch durch die beliebte -Serie "In aller Freundschaft" bekannt. Im März erscheint ihr Buch "Zugabe".