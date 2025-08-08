Alles aus nach Zusammenzug: "Bauer sucht Frau"-Paar gibt Trennung bekannt
Erst vor wenigen Wochen wagten sie den großen Schritt in ein gemeinsames Leben – jetzt ist plötzlich alles vorbei: Ein "Bauer sucht Frau"-Paar hat sich getrennt.
Sie galten als das große Happy-End der letzten Staffel: Paul und Anna starteten gemeinsam in eine Zukunft. Doch kaum hatte das Paar den Beziehungsalltag gemeinsam begonnen, folgt nun das abrupte Ende. Auf Instagram verkündeten die beiden überraschend ihre Trennung – ein Schock für viele Fans der RTL-Kuppelshow.
Plötzliche Trennung nach dem Zusammenzug
Es sollte ein Neuanfang werden: Im Juni 2025 zog Anna zu Paul auf seinen Hof, bereit, das Kapitel Fernbeziehung hinter sich zu lassen. Nur wenige Wochen später ist davon nichts mehr übrig. In einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram machen sie ihre Entscheidung öffentlich.
"Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir von nun an getrennte Wege gehen. Unsere Charaktere und Vorstellungen vom Alltag waren am Ende leider doch zu unterschiedlich", schreiben sie ehrlich.
Sie verzichten bewusst auf Details – denn Drama wollen sie vermeiden. Stattdessen betonen sie: "Wir bleiben weiter in freundschaftlichem Kontakt und wir werden unsere gemeinsame Zeit für immer in guter Erinnerung behalten."
Ihre Liebe begann erst nach der Show
Dass Anna und Paul überhaupt ein Paar wurden, war ursprünglich gar nicht vorgesehen. Beim Scheunenfest entschied sich Paul zunächst für Kandidatin Sarah. Die beiden verbrachten gemeinsam die Hofwoche – doch es passte nicht.
Nach dem Ende der Dreharbeiten fanden Anna und Paul privat zueinander. Beim großen Wiedersehen verkündeten sie schließlich ihr Liebesglück und überraschten mit ihrer Entscheidung, es ernst miteinander zu versuchen.
Fans der Sendung feierten die beiden für ihren ehrlichen Umgang miteinander und die unerwartete Wendung – viele glaubten fest an ein echtes Liebes-Happy-End.
"Bauer sucht Frau"-Paare: Immer öfter scheitert es nach Drehschluss
Die Nachricht von Annas und Pauls Trennung passt in ein größeres Muster: Immer mehr Paare der Kuppelshow geben nach dem Ende der Ausstrahlung ihr Liebes-Aus bekannt. Auch Farmer Max und Kandidatin Anna trennten sich kürzlich.
Was bleibt, ist die Erkenntnis: Sobald der Alltag beginnt und das Kamerateam nicht mehr begleitet, geraten TV-Liebeleien oft ins Wanken. Unterschiedliche Lebenskonzepte, fehlende Nähe oder einfach der Realitätsschock nach der intensiven TV-Zeit bringen viele Paare an ihre Grenzen.