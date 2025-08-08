Alles aus nach Zusammenzug: "Bauer sucht Frau"-Paar gibt Trennung bekannt

Sie galten als das große Happy-End der letzten Staffel: Paul und Anna starteten gemeinsam in eine Zukunft. Doch kaum hatte das Paar den Beziehungsalltag gemeinsam begonnen, folgt nun das abrupte Ende. Auf Instagram verkündeten die beiden überraschend ihre Trennung – ein Schock für viele Fans der RTL-Kuppelshow.