"Alles was zählt": Inge Brings spricht offen über ihre Krebserkrankung! Deswegen war sie 1 Jahr weg

Inge Brings war nun knapp ein Jahr nicht bei "Alles was zählt" zu sehen. Der Grund dafür ist traurig. Denn die Schauspielerin ist an Brustkrebs erkrankt und musste sich einer Behandlung unterziehen. "Ich war tatsächlich richtig krank. Ich hatte Brustkrebs. Das war eine herausfordernde Zeit, sagen wir es mal so", berichtet sie in einem Interview auf dem Instagram-Kanal von "Alles was zählt". Nach der bitteren Diagnose wurde die "Arbeit zunächst Nebensache", denn Inge Brings hatte nur einen Gedanken: "Erstmal war ich mit Gesundwerden beschäftigt."