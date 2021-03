Alphonso Williams (†): Sein Sohn Raphael hat einen Tumor

Raphael hat einen Tumor

"Bei Raphael wurde ein 5 mal 5 Zentimeter großer Tumor im inneren Brustbereich gefunden", erzählt Mama Manuela im Interview mit RTL "Wir wissen noch nicht, ob gut- oder bösartig." Immer wieder wird sie an die schreckliche Zeit erinnert, die ihr Mann im Krankenhaus verbringen musste. "Es ist eine komplette Retraumatisierung, weil mich alles so sehr an Alphonsos Krankheitsverlauf erinnert. (...) Es ist alles so ähnlich. Ich habe richtig große Angst, ich kann das in Worten kaum beschreiben. Ich als erwachsene Frau würde am liebsten rufen: ‘Mama, bitte hilf mir.’"

Die Familie hofft darauf, heute noch einen Befund zu bekommen. Bis dahin schenken die Fans Raphael Kraft. "Ich bin gerührt, dass mir auf meinen Instagram-Account so viele Nachrichten geschickt werden", erklärt er. "Das gibt mir Kraft und macht mir Mut." Bleibt zu hoffen, dass es bald gute Nachrichten von ihm gibt!