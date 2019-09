Amanda Bearse als Marcy D'Arcy

Als Marcy D’Arcy (vorher Rhoades) mimt Amanda Bearse in der Serie „ “ die feministische Nachbarin der Bundys und zugleich die beste Freundin der prolligen Serienmutter Peggy. Nicht nur durch ihre Hauptrolle in der Sitcom, sondern auch durch ihr Outing während der laufenden Dreharbeiten, stand die lesbische Schauspielerin im Jahr 1993 im Fokus der Presse. Mit dem Stand-Up-Comedy-Format „Out There 2“ landete der Serienstar an der Seite diverser homo-, trans- und bisexueller Künstler einen weiteren Erfolg. Heute lebt Amanda Bearse mit ihrer Lebensgefährtin und zwei Adoptivtöchtern in der Filmmetropole Los Angeles und ist als Regisseurin tätig.