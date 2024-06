"Amigos"-Star Karl-Heinz Ulrich: Herzzerreißende Beichte nach dem Tod seiner Frau

"Ohne meine Familie hätte ich aufgegeben. Ich bin da noch lange nicht drüber weg. Wir waren 45 Jahre verheiratet. Mir kommen noch immer die Tränen, sie fehlt mir so unglaublich", gesteht er im Interview mit "Das neue Blatt". "Ich fühle mich oft einsam und unglücklich."

Jetzt wohnt zum Glück sein Sohn nebenan und kann Papa Trost spenden. "Das Haus hatte ich schon vor Jahren gekauft. Er hat geheiratet, und ich habe eine Enkelin bekommen: Malia Dori in Gedenken an meine Frau", so Karl-Heinz. "Mein anderer Sohn wohnt auch nicht weit. Die kommen jeden Tag und kümmern sich. Sie probieren, mich aufzubauen. Manchmal geht das aber nicht. Dann ist die Welt düster. Trotz alledem: Wir halten zusammen, es muss weitergehen. Wenn wir aufgehört hätten, Musik zu machen, das hätte nichts gebracht. Und das hätte sie nicht ­gewollt."