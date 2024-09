Amira Aly: Jetzt steht sie wieder ganz alleine da

In ihrem Podcast "Liebes Leben" erzählt Amira ihrem Bruder Ibrahim "Hima" Aly (34), wie schlecht es aktuell um ihre Freundschaften steht. Sie berichtet, dass viele ihrer alten Freundinnen fast schon beleidigt sind, wenn sie wegen ihres vollen Terminkalenders kaum noch Zeit für sie findet. "Jetzt denkst du, du wärst was Besseres", denken ihre Mädels - da ist Amira sich sicher!

"Es ist mir einfach nicht möglich, täglich eine Stunde zu telefonieren", erzählt sie geknickt. Deshalb haben sich zwei Freundinnen sogar schon von ihr abgewendet und den Kontakt beendet. Verständnis hat Amira dafür jedoch nicht. "Ich hatte das härteste Jahr", klagt sie. "Das zeigt mir, du bist kein Freund, du kannst kein Freund sein, du versuchst noch nicht mal, mich oder mein Leben zu verstehen."

In den vergangenen zehn Jahren habe sie kaum jemand in Köln besucht. "Ich bin die erste, die sagt, ich buche das Ticket, aber keiner nimmt sich die Zeit", meckert die 31-Jährige. Die Schuld sieht sie also nicht bei sich ...