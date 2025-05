Amira Aly packt aus: Ex Olli Pocher wollte sie berühmt machen - "ich wurde wirklich gedrängt"

In Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" hat Amira nun mit Details über den Anfang ihrer Karriere ausgepackt und gibt zu, dass sie eigentlich nie in die Öffentlichkeit wollte – ganz im Gegenteil: "Ich habe gesehen, wie das dann abläuft, dass Leute dich bewerten, beleidigen, was das auch mit sich bringt." Für die 32-Jährige unvorstellbar: "Ich habe gesagt, ich könnte damit nicht umgehen. Weil ich musste zu dem Zeitpunkt immer jedem gefallen und ich konnte überhaupt nicht damit umgehen, wenn jemand mich nicht mag. Ich konnte mir das nicht vorstellen."