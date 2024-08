Amira Pocher: Abrechnung mit Ex Oliver! Zoff um seine hübsche Blondine

Zunächst erzählt die 31-Jährige, dass Oliver sich nicht immer zuverlässig an die Abmachungen halte, wenn es um die Kinder geht. Und sie hat auch direkt ein Beispiel parat: Der Komiker habe seine Ex gefragt, ob sie kurzfristig die Kinder an einem Wochenende übernehmen könnte, da er keine Zeit habe. Und erst, nachdem Amira die Fotos in der Presse gesehen hatte, wurde ihr klar, dass er mit der unbekannten Blondine in Paris unterwegs war, anstatt sich um seinen Nachwuchs zu kümmern.

"Ja, wer ist denn die Blondine in Paris?", will Amira wissen. "Wenn ich mal irgendwie in meiner kinderfreien Zeit, die auch wirklich besprochen wurde, Wochen davor sage: ‚Ich bin jetzt hier ein paar Tage weg.‘ Dann wird das so ausgelegt, als würde ER mir die Kinder abnehmen müssen", klagt sie.

Besonders bitter: Nur wenige Tage nach dem Paris-Trip hat Ollis Anwältin Amira vorgehalten, dass ihre "wechselnden Partnerschaften" eine Belastung für die Kinder seien. Ein Schlag in die Magengrube! Schon seit der Trennung müsse sie sich immer wieder fiese Vorwürfe anhören, beispielsweise über ihren Trip nach Rom. Dort hieß es nämlich, dass sie sich mit ihrem neuen Lover vergnügen würde, während Oliver "auf die Kinder aufpassen muss." "Da denke ich mir: Das ist mein kinderfreies Wochenende gewesen! Das ist so haltlos und das muss ich mir ja schon seit der Trennung anhören", keift Amira. Auweia ...