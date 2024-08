Amira Pocher: Abrechnung mit Olli! So schlimm war die Scheidung wirklich

Ollis Anwältin hat offenbar auch kein gutes Haar an der Zweifach-Mama gelassen: "Was die für Schriftsätze aufgesetzt hat", ärgert sich Amira. So habe sie unter anderem als "Schauspielerin" bezeichnet und ihr vorgeworfen, sie würde ihre Kinder vermarkten. "Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich vermarkte unsere Kinder? Wer hat denn ein komplettes Tour-Programm, wo er am Ende der Show vor tausenden von Leuten Bilder unserer Kinder auf einer fetten Leinwand zeigt?" Eindeutig zu viel für Amira! "Die Frau will ich in meinem Leben nie wiedersehen", rechnet sie ab. "Das ist so persönlich gewesen, da sind so viele persönliche Dinge gefallen, die einfach nur unter die Gürtellinie gingen", erzählt sie weiter.

Am Ende konnten sich Amira und Olli trotzdem einigen: "Für die Kinder und nicht für mich. Für einen begrenzten Zeitraum hat er sich dazu bereiterklärt, mich bei gewissen Dingen für die Kinder zu entlasten. Damit war ich total happy", so Amira.