Oliver Pocher: Alle seine Ex-Freundinnen auf einen Blick

Oliver Pocher & Jessica Schwarz:

Im Jahr 2000 lernte Oliver Pocher die Schauspielerin Jessica Schwarz bei dem Musiksender "Viva" kennen. Was darauf folgte, war eine kurze Liaison. Doch über diese Zeit in ihrem Leben will Jessica Schwarz nur ungern nachdenken. Als sie während eines Interviews auf ihren Ex Oliver Pocher angesprochen wurde, reagierte sie abweisend. "Da möchte ich gar nicht drüber sprechen", sagte die Schauspielerin gegenüber T-Online. Ist der "Romy"-Darstellerin ihre vergangene Affäre etwa peinlich?