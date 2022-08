Amira Pocher: die Frage aller Fragen – Fans wollen nur das eine

So schön das Outfit von Amira Pocher auch ist, wir wollen nun auch der großen Frage nachgehen, die die Zweifachmutter auf Instagram stellt. Und zwar will sie wissen, ob man in der App nur noch Reels hochladen kann oder auch noch Bilder. Eine rhetorische Frage, denn natürlich kann man auch noch Fotos uploaden. Tatsächlich aber spielt Instagram Reels bevorzugt aus, was viele User dazu verleitet, mehr Reels zu machen. Und das nervt.

So empfindet zumindest die Mehrheit von Amira Pochers Fans, die sich in den Kommentaren klar dafür aussprechen, mehr Fotos sehen zu wollen und weniger Reels. Ob sich Oliver Pochers Ehefrau in Zukunft dann auch wirklich an den Insta-Wunsch ihrer Fans hält, bleibt abzuwarten.