Amira und Oliver Pocher: Ehe-Krise? Sie kauft sich eine eigene Wohnung

Braucht Amira Pocher etwa eine räumliche Trennung von Oll? Schon vor einigen Monaten hat die 28-Jährige ausgeplaudert, dass es in der Beziehung immer wieder Höhen und Tiefe gebe - vor allem die Kinder seien eine Herausforderung, was die Partnerschaft manchmal auf eine Probe stelle. Vor allem wegen Kleinigkeiten kam es zwischen dem Paar immer zu Meinungsverschiedenheiten. Besonders nach der Geburt ihres zweiten Kindes ist Amira mit Oli immer wieder aneinander geraten. Generell ist zwischen den beiden aber alles in Ordnung - es gibt also keinen Grund zur Sorge...

