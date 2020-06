Amira Pocher: Furchtbare Enthüllung! Sie ist nur noch am Weinen

„Gestern Nacht hat man mir ein Video zugesandt, in dem ein Mann ein sehr kleines Kind vergewaltigte, mit der Bitte, dies zu melden“, erklärt Amira schockiert in ihrer Instagram-Story. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lautstark ich geweint habe! Was ist bloß mit dieser kranken Welt los? (...) Ich konnte kaum ein Auge zumachen, bin weinend aufgewacht und bekomme diese Bilder nicht mehr aus meinem Kopf!“

Ein weiteres Mal möchte Amira diese Erfahrung nicht machen müssen. „Ich bin nicht die Polizei und wenn es Profile zu melden gibt, dann schickt mir bitte einfach den Link der Seite und mit einer kleinen Warnung", fordert sie.

