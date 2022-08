Amira Pocher: Graue Haare! Kurz vor ihrem 30. Geburtstag

In wenigen Wochen feiert die Pocher-Gattin ihren 30. Geburtstag. Amira merkt vor allem an ihrem Aussehen, dass sie nicht mehr Anfang 20 ist. "In zwei Monaten werde ich dreißig und ich finde jede Woche ein neues weißes Haar", berichtet sie ihren Follower*innen auf Instagram, während sie eines ihrer Härchen in die Kamera hält. Wer jetzt denkt, dass Amira deswegen komplett verzweifelt ist, liegt falsch. "Tja, juckt mich nicht!", versichert sie. Was für eine gesunde Einstellung! Eine schöne Frau kann eben nichts entstellen.

