Amira Pocher: "Jetzt ist es raus!"

"So, jetzt ist es raus", verkündet Amira glücklich auf Instagram. "Ja, ich habe einen eigenen Podcast. Die Welt braucht einfach noch mehr Podcasts. Jetzt alleine - ohne Oli." Die erste Folge ist bereits aufgezeichnet und ab Mittwoch exklusiv bei Audionow abrufbar. "Ich freue mich wirklich total, weil ich so viele Themen im Podcast mit Oli mal angesprochen habe, aber Oli einfach keinen Bock hatte darüber zu reden oder es einfach nicht passt. Deshalb freue ich mich wirklich, dass ich jetzt endlich mal meine eigenen Themen besprechen kann und auch mal einen richtigen Mädelstalk, die Männer einfach nicht interessieren. Aber an die Männerwelt da draußen: An euch denken wir auch noch", so Amira weiter. Amiras erster Gast ist Infleuncer Leon von "xskincare".

