Amira Pocher: Karriere-Pleite nach der Trennung!

Am vergangenen Sonntag flimmerte eine neue Ausgabe von "Prominent" über die Fernsehbildschirme. Amira Pocher berichtete unter anderem über Hollywoodstar Will Smith (55), Zauberer David Copperfield (67), Cathy Hummels (36) und einem der bekanntesten Kriminalfälle der Geschichte: dem Doppelmord an Nicole Brown und ihren damaligen Freund Ron Goldman. All das kündigte das VOX-Magazin mit einem Beitrag auf ihrem offiziellen Instagram-Account an. Doch in den Kommentaren ging es nur um eins: Amira Pocher und ihr Aussehen.