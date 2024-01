Amira Pocher: Neuer Freund? Beim Kuscheln in Kapstadt erwischt!

Im Podcast "Liebes Leben", den sie zusammen mit ihrem Bruder Hima macht, erzählt Amira Pocher erschöpft: "Mein Akku war einfach leer. Ich musste mal was für mich tun." Abhilfe soll ein Urlaub in Südafrika bringen. Gemeinsam mit Freundin Jenija genießt sie nun die langersehnte Auszeit: "Ich lasse mich hier richtig fallen und bin total happy!" Weiter verrät Amira Pocher: "Es ist spektakulär, es ist wunderschön. Die Weinberge. Wir haben schon so viel gesehen und erlebt." Doch laut Augenzeugen sind die Weinberge nicht das Einzige, was Amira Pocher in Südafrika so sehr genießt. Denn ein Mann soll mit der 31-Jährigen auf Kuschelkurs gegangen sein...