Amira Pocher: Schock-Beichte nach ihrem Autounfall! "Ich könnte nicht mehr weiterleben"

In ihrem Podcast "Liebes Leben" plaudern Amira Pocher (31) und ihr Bruder Hima Aly (33) über alle möglichen Dinge. Leider hat die Ex von Komiker Oliver Pocher (46) in dieser Woche ein nicht ganz so schönes Thema mitgebracht: Sie hatte einen Autounfall! Zum Glück ist ihr nichts passiert, doch der Schock sitzt immer noch tief. Und die dunkelhaarige Schönheit weiß auch, dass sie bedauerlicherweise die Schuld daran trägt ...