Amira Pocher: Tränen-Drama! Warum tut Olli ihr das an?

Amira Pocher nimmt kein Blatt vor den Mund und zeigt sich gerne von ihrer selbstbewussten Seite. In ihrem Podcast mit wird sie nun allerdings ziemlich emotional und bricht sogar in Tränen aus!

Amira Pocher: Wer ist die Frau hinter Oliver Pocher?

Traurige Kindheitserinnerungen

Doch was ist passiert? Eigentlich will der Komiker mit seiner Ehefrau nur ein bisschen über ihre Kindheit plaudern. Diese war für die 27-Jährige allerdings ziemlich schwierig. „Meine Mutter ist ja alleinerziehend gewesen“, erklärt sie. Dadurch hatte sie mehrere Jobs, um für ihre Kinder sorgen zu können. Das sorgte bei Amira für ziemlich viel Frust: „Ich war frech, ich habe immer zurückgemault, musste nachsitzen.“

Als ihre Mutter einen neuen Mann kennenlernte, riss Amira oft aus oder wurde rausgeworfen. Hin und wieder übernachtete sie in Jugendnotschlafstellen. Als sie 15 Jahre alt war, zog sie dann in ein Kriseninterventionszentrum. Doch als Oliver weiter nachhakt, beginnt seine Liebste plötzlich zu weinen. „Ich will nicht darüber reden“, stellt sie klar. Und der Olli? Der quatscht einfach alleine weiter…

