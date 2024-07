Amira Pocher & Christian Düren: Erster Pärchen-Auftritt! Das Versteckspiel hat ein Ende

"Ich bin sehr erleichtert! Die Zeit war reif! Ich bin froh, dass das Versteckspiel endlich vorbei ist", gesteht die Moderatorin im Gespräch mit "Bild". "Jetzt muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass ich ihn nicht mehr aus jeder Instagram-Story herausschneiden muss."

Ihr erster gemeinsamer Auftritt mit Christian war zwar nur sehr kurz, das ein oder andere Geheimnis hat Amira sich aber trotzdem entlocken lassen. Auf das Verhütungsthema angesprochen, das sie bereits in ihrem Podcast thematisiert hat, antwortet sie: "Ich habe die Pille abgesetzt, weil sie einfach nicht gut für meinen Körper ist. Noch mehr Kinder? Ich bin ja noch jung, könnte das noch zwei- bis dreimal durchziehen." Nachwuchs mit Christian ist also nicht ausgeschlossen! Erst einmal lassen die beiden es aber ganz langsam angehen. Bisher wohnen sie auch noch nicht zusammen. "Ja, das ist eine Option! Aber noch nicht jetzt", so Amira.

Übrigens: Die beiden sind heute nur ein Paar, weil Christian sich im gemeinsamen Urlaub mit Amiras Kindern gut geschlagen hat! "Der Urlaub mit meinen Kindern war eine Generalprobe. Es hat super funktioniert. Er hat die Generalprobe bestanden. Wenn das nicht geklappt hätte, wären wir auch nicht zusammen", erklärt die 31-Jährige. Glück gehabt, lieber Christian!