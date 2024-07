Amira Pocher & Christian Düren: Noch ein Paar? Jetzt machen sie es offiziell!

Nach der Trennung von Oliver Pocher (46) verlor Amira (34) keine Zeit und stürzte sich nur kurze Zeit später in die nächste Romanze. In Südafrika wurde sie Anfang des Jahres innig mit ProSieben-Moderator Christian Düren (34) erwischt. In ihrem Podcast "Liebesleben" stellte sie wenig später klar, dass es "kein kurzer Urlaubsflirt" gewesen sei. Doch ein richtiges offizielles Liebes-Outing gab es von den beiden noch nicht - bis jetzt!