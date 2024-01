Amira Pocher & Christian Düren: Rote Rosen und öffentliches Kuscheln! So echt ist ihre Liebe

"Rote Rosen, rote Rosen, sind die ewigen Boten der Liebe - Rote Rosen, rote Rosen, die bekommst du darum auch von mir", hat schon Freddy Breck in seinem Hit gesungen. Und das scheint sich möglicherweise auch Christian Düren zu Herzen genommen zu haben. Denn als Amira Pocher am vergangenen Wochenenden ihren Followern auf Instagram Ausschnitte ihrer Unterkunft in Südafrika zeigt, sticht eine Sache direkt ins Auge: Auf der Küchentheke steht eine Vase mit roten Rosen! Und wie BILD nun berichtet, liegt dem Boulevardmagazin die Information vor, dass die Blumen, die für Liebe und Leidenschaft stehen, von niemand Geringerem als Christian Düren sein sollen.

Der Moderator soll laut BILD den Strauß rote Rosen auf dem Touristen-Markt "The Old Biscuit Mill" gekauft haben - der Ort, an dem Amira Pocher und der 33-Jährige auch beim Kuscheln erwischt wurden.

Zwar sollen die Ex von Oliver Pocher und der "taff"-Moderator noch kein festes Couple sein, wie das Blatt weiter berichtet, jedoch genießt Amira Pocher ihre Zeit in Südafrika in vollen Zügen. Im Podcast "Liebes Leben", den sie mit ihrem Bruder Hima macht, verriet sie: "Ich lasse mich hier richtig fallen und bin total happy. Ich musste mal was für mich tun." Das klingt ziemlich vielversprechend...