Amira Pocher & Iris Klein: Bodyshaming-Skandal! Der Zoff eskaliert

Iris ist schockiert über den Diss und wirft Amira jetzt sogar Bodyshaming vor. "Oh wow... Jetzt macht sich die 'ach so nette Frau Pocher' über meine Figur lustig? Ja, ich trage ne XL, na und? Aber ich beleidige niemanden!", kontert sie in ihrer Instagram-Story. Viele ihrer Anhänger sehen das ähnlich. Unter dem Hashtag #iriskleinchallenge veröffentlichen zahlreiche Fans Videos von sich im knappen Sportoutfit beim Hula-Hoop-Training.