Amira Pocher & Oliver Pocher: Liebesprobleme wegen Ex-Frau Sandy

"Das war, als ich in sein Leben getreten bin, nicht wirklich stimmig. Es gab Redebedarf oder halt auch gar keinen Redebedarf, weil man halt teilweise gar nicht so richtig gesprochen hat. Und auch Sandy und ich haben anfangs gar nicht kommuniziert", berichtet Amira nun in der "NDR"-Talkshow "3nach9" und ergänzt: "Aber das ursprüngliche Problem ist einfach, dass die beiden noch viel offen hatten beziehungsweise halt viele Unstimmigkeiten, ist ja auch klar, dass sie da nicht die neue Frau oder die neue Partnerin einfach so willkommen heißen kann, weil sie schließt ja daraus wahrscheinlich auch nur Negatives, und das habe ich auch total verstanden." Wow! Ehrliche Worte, die man so von Amira gar nicht erwartet hätte! Doch zum Glück konnten die beiden Parteien diese anfänglichen Schwierigkeiten schnell hinter sich lassen und scheinen sich an ihr Patchworkfamilienleben gewöhnt zu haben - zum Glück!