Jana & Thore Schölermann: Panische Angst! Dunkle Wolken über ihrem Glück

Sicher ist sicher

Auf dem Event der "Initiative Milch" in Hamburg drehte sich alles um Ernährung. Thore, der als Diskussions-Gast geladen war, liegt das Thema am Herzen, denn: Der 37-Jährige und seine Gattin Jana wurden im Dezember Eltern der kleinen Ilvi! "Gesunde Ernährung ist uns seitdem noch wichtiger! Dazu gehört natürlich auch Milch", sagt der Moderator und Ex-"Verbotene Liebe"-Schauspieler. "Am liebsten kaufen wir auf dem Wochenmarkt in unserer Nähe ein. Wir setzen sehr auf Qualität und Regionalität."

Doch nicht nur die Gesundheit seiner Familie liegt dem frischgebackenen Papa am Herzen, sondern auch die Sicherheit! Denn: Erst kürzlich plauderte ein Freund der Familie im Fernsehen aus, dass Thore sogar einen Panikraum in das neue Haus einbauen ließ. Ob das wahr ist? "Ja, das stimmt. Das war mir sehr wichtig, denn in unserem alten Zuhause wurde sogar schon zweimal eingebrochen", gesteht Thore. Ein echter Albtraum für das Paar: Wertgegenstände, Dokumente und unwiederbringliche Erinnerungsstücke seien verschwunden. Geblieben ist seitdem ein mulmiges Gefühl, sogar Ängste. "Deswegen wollte ich unbedingt einen Panikraum. Der bietet Platz für uns alle und ist mit dem Notwendigsten ausgestattet. Niemand würde da reinkommen. Nicht einmal mit der größten Mühe", so Thore. Dort könne man dann ausharren, bis Hilfe kommt. "Ich habe dort auch meinen teuren Whisky gelagert. Wir können uns also eine tolle Zeit machen", scherzt er. Die Einbrecher brauchen sich also wohl gar nicht mehr auf den Weg machen …

