"Amore unter Palmen"-Claudia: Knallharte Ansage an Rolence! "Ich fühle sowas nicht für ein Visum"

Nach dem Abschied in Folge 4 planen Claudia und Rolence ein baldiges Wiedersehen in Deutschland. Doch der Visumsantrag scheitert. "Das Visum wurde eiskalt abgelehnt", sagt Claudia. Grund dafür: fehlende Unterlagen auf Rolence' Seite. Für sie ein Rückschlag, der das Vertrauen in die Beziehung spürbar erschüttert.