Ana Ivanovic & Bastian Schweinsteiger: Baby Nummer 2!

Reddit this

Jubel- im Hause Ivanovic-Schweinsteiger! Obwohl Ana erst im März vergangen Jahres ihren ersten Sohn zur Welt brachte, erwartet das Paar nun ihr zweites Kind.

Cathy Hummels: Verplappert! Ist sie wieder schwanger?

Ana Ivanovic & Bastian Schweinsteiger lassen Baby-Bombe platzen

Via verkünden nun, dass sie ihrem kleinen Sohn ein kleines Geschwisterchen schenken. So postet Ana ein Bild, auf dem vier Paar Schuhe zu sehen sind. Dazu kommentiert die : "Unsere Herzen sprudeln vor Freude. Wir werden eine weitere kleine Bereicherung für unsere Familie haben! Zwei unter zwei." Was für zauberhafte Neuigkeiten, die von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleiben...

Die Fans von Ana und Bastian sich außer sich

Wie unter dem Post von deutlich wird, sind die Fans von Ana und Bastian über die zuclersüße Baby-News hell auf begeistert. So kommentieren sie: "Neeeeeeeeeeein! Ich freue mich so sehr für euch!" sowie "Oh mein Gott! Ich wünsche euch alles Gute!" Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Mal sehen, wann uns Ana mit dem ersten Baby-Bauch-Bild überraschen wird! Wir freuen uns schon jetzt!