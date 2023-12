Andre Agassi: Eine Verflossene packt aus!

Ups, was ist denn da los? Eigentlich sind Steffi Graf und Andre Agassi ja ein echtes Traumpaar. Doch jetzt kommt die pikante Wahrheit über die beiden ans Licht. Nach 30 Jahren hat seine – man könnte es Affäre nennen - endlich ausgepackt! In ihrer Autobiografie "My Name Is Barbra" plaudert keine Geringere als Barbra Streisand nun plötzlich aus dem Nähkästchen – und ihre Enthüllungen sorgen für ordentlich Zündstoff.