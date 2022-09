Steffi Graf: Von früher bis heute! So krass hat sich der Tennis-Profi verändert

Steffi Graf früher: Das Model

Das hätte wohl niemand geahnt! Sonst sieht man Steffi Graf in legeren Sportanzügen auf den Tennisplätzen dieser Welt. Doch die Sportskanone hat auch eine andere, deutlich weiblichere Seite und die will sie auch zeigen! Ungefähr im Jahr 1988 begeisterte die 53-Jährige bei einem Fotoshooting in einem ungewohnt stylishen Look und einem auffälligen Make-up. Frau Graf ist einfach vielfältig ...