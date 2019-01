Andre Agassi & Steffi Graf: Bringt diese Frau ihre Ehe in Gefahr?

Seit 17 Jahren sind Andre Agassi und mittlerweile verheiratet. Und sie führen seit jeher eine skandalfreie Ehe. Doch jetzt zeigt sich der 48-Jährige plötzlich mit einer anderen Frau...

Andre Agassi: Wer ist die andere Frau?

Er lacht und amüsiert sich prächtig. Doch an der Seite von Andre Agassi ist nicht etwa Steffi Graf, sondern eine ganz andere . Und die beiden haben sichtlich Spaß! Kann sie der Ehe der beiden wirklich gefährlich werden?

Die ganze Geschichte könnt ihr im VIDEO sehen:

Andre Agassi & Steffi Graf gelten als Traumpaar

Im Oktober 2001 traten Andre Agassi und Steffi Graf vor den Altar. Der Beginn einer romantischen Liebesgeschichte. Denn auch heute noch scheinen die beiden happy zusammen zu sein. Im plauderten sie ganz offen über ihre Liebe. "Wir sind uns in einem Moment begegnet, an dem wir uns so akzeptieren konnten, wie wir sind. Die Leute fragen uns immer: 'Kommt es bei Ihnen niemals vor, dass Sie sich streiten?' Und wir antworten dann im Chor: 'Nein!'", schwärmte die deutsche Tennis-Legende im Interview mit "Bild am Sonntag".

Bleibt zu hoffen, dass das jetzt auch nicht eine andere Frau ändern wird...